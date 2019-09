Côte d'Ivoire - Dérèglement climatique : Thomas Makaya appelle à une prise de conscience collective des Africains

Reconverti en défenseur de la nature et de l'environnement depuis sa prise de retraite, Thomas Makaya ne chôme pas du tout. L'ex- agent de radio Côte d'Ivoire et Onuci FM s'emploie corps et âme à sensibiliser les populations du monde entier en général, et plus particulièrement celles d'Afrique à faire de la protection de l'environnement, leur priorité.



Pour porter sa voix au plus haut sommet des États Africains, Makaya prépare depuis quelques mois déjà, un grand forum international sur l'environnement qui aura lieu en Mars 2020 à Abidjan.



Ce forum va regrouper plusieurs experts africains et européens sur les questions environnementales et climatiques à Abidjan. À ce rendez-vous, il y aura des panels, des expositions, des rencontres et des réflexions sur des sujets liés aux questions environnementales afin de dégager des pistes de solutions face au fléau du déséquilibre climatique qui menace fortement le continent africain.



Cet événement que son initiateur a intitulé " Top Green Actions For Africa 2020" (TGAFA 2020) verra également la participation de plusieurs Startups africaines détentrices de projets innovants parmi lesquels les meilleurs seront récompensés.



La bonne nouvelle pour l'organisateur de TGAFA 2020, c'est que cet événement vient de bénéficier de la caution institutionnelle de l'Union Africaine qui a accepté d'accompagner le projet en Mars 2020. Un soutien de l'institution panafricaine qui a le mérite de conférer plus de crédibilité et de donner une visibilité internationale à ce grand événement jamais organisé sur le continent africain.



Thomas Makaya a produit et réalisé, il y a de cela quelques semaines, un hymne à la Nature intitulé "Le monde en vert" qui a été largement diffusé sur Radio France Internationale (RFI). Plusieurs grands médias nationaux et internationaux sont également partenaires du TGAFA 2020 qui se décline comme une alerte face à la disparition progressive de la planète.



José TÉTI, Correspondant permanent à Abidjan