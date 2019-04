Côte d'Ivoire - Démarrage imminent de l’opération de renouvellement des Cartes nationales d’identité

Le gouvernement a adopté en conseil des ministres, mercredi, un décret d’approbation du contrat de partenariat conclu avec l’opérateur retenu qui va favoriser le démarrage imminent de l’opération de renouvellement des Cartes nationales d’identité (CNI) arrivées à expiration.



Délivrées en 2009, au moins 8 millions de cartes d’identité vont expirer au mois de juillet de cette année. Le sujet préoccupe et suscite des interrogations au sein des populations.



« Les cartes vont commencer à être établies cette année, c’est l’objet de la signature de cette convention pour opérationnaliser le travail de SEMLEX (l’opérateur) sur le terrain. Dès la signature de ce décret, la société sera en responsabilité de produire les CNI », a rassuré le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré.



Selon lui, en commençant par les personnes dont les cartes arrivent à expiration en juin, « beaucoup de cartes » pourront être délivrées avant la fin de l’année 2019.



Le décret adopté approuve le contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la mise en place, à l’exploitation, au maintien en condition, à la mise à niveau et au gros entretien, au renouvellement du Registre national des personnes physiques (RNPP) conclu, le 8 avril 2019, entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la société SEMLEX.



D’une durée de 12 ans, cette convention porte sur l’ensemble des solutions nécessaires au fonctionnement du RNPP notamment les logiciels, la fourniture à l’Etat des terminaux des sites distants ainsi que la construction d’un site central de production à Abidjan et un site de secours à Grand-Bassam, dans la zone du VITIB



Le début de mise en place des solutions qui composent le RNPP s’étalera sur deux ans avec une priorité pour la solution devant permettre la production de CNI.



Le système, à en croire le porte-parole du gouvernement, est dimensionné pour produire au moins 36 millions de cartes pendant la durée du contrat dont 12 millions pendant les deux premières années afin de satisfaire au besoin de renouvellement des CNI venant à expiration à compter de juin 2019.



APA