Côte d'Ivoire - Dédicace Littéraire - Aline Maguy Koffi sort son premier livre "La vie ne m'a pas laissé le choix"

Enseignante de Lettres au Lycée Municipal Pierre Gadie de Yopougon, Aline Maguy Koffi vient de sortir son premier livre qui fait d'elle désormais une écrivaine. Ce premier livre de l'Enseignante-ecrivaine s'intitule " La vie ne m'a pas laissé le choix". C'est un recueil de Nouvelles de 132 pages qui met en évidence l'esprit fertile et créatif de l'auteur.

Dans ce premier ouvrage de sa carrière d'écrivaine, Aline Maguy Koffi fait preuve d'une remarquable maturité d'écrivain à travers une maîtrise des thèmes ancrés dans le quotidien et la réalité de son peuple, des personnages bien campés et qui ont de l'épaisseur, une gestion des espaces qui, au total, confèrent aux récits un réalisme saisissant.



Véritable outil pédagogique, ce recueil donne la possibilité aux enseignants de les faire étudier en classe ou d'en tirer des textes à soumettre aux apprenants. Mieux, il constitue un modèle de support achevé pour les cinéastes qui pourront puiser dans les histoires relatées à travers les nouvelles qui le composent pour en faire des films. Autant d'atouts qui poussent à avoir ce livre.

Pour la dédicace de ce livre ce mercredi 02 Décembre au sein du Lycée Pierre Gadie de Yopougon, autorités éducatives, coutumières, administratives, enseignants et élèves ont savouré ce beau moment de rencontre entre auteurs et lecteurs pour une promotion accrue du livre dans la société. Une société détournée aujourd'hui par des choses futiles qui nourrissent moins l'esprit que le livre.



A la suite des différentes allocutions qui ont marqué cette cérémonie, une séance de dédicace du livre a suivi. Plusieurs amoureux du livre ont vu leur œuvre achetée, être signée avec un petit et tendre mot de la nouvelle écrivaine qui rentre dans ce cercle si précieux des écrivains de Côte d'Ivoire.

Pour Mme Ouattara, la représentante de Madame la Ministre Kandia, Marraine de la cérémonie, ce livre doit inspirer la jeunesse, et par dessus-tout, tout le monde, à aimer le travail.



" La vie ne m'a pas laissé le choix" est disponible sur le marché. Il a été réalisé par les " Nouvelles Éditions Continentales " dont le directeur général, Philippe Demanois a permis que cette cérémonie soit un succès total.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan