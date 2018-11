Côte d’Ivoire : Déclaration du Professeur Gnagne Yadou Maurice, médecin traitant du Président Abou Drahamane Sangaré

Je viens, en ma qualité de Camarade, de Vice-président du FPI et collaborateur du Président Abou Drahamane Sangaré, mais aussi et surtout de médecin qui l’a de tout temps suivi, rassurer les militantes et les militants du FPI, ainsi que l’ensemble de la population ivoirienne d’ici comme d’ailleurs, que rien ne s’est passé comme cela est évoqué sur les réseaux sociaux et certains médias internationaux concernant le suivi médical de notre Président à tous, à la Clinique Farah.



Au contraire, j’ai pu constater chez cette équipe médicale qui l’a suivi à la Clinique Farah, un professionnalisme et une disponibilité sans faille dans le suivi et la gestion des troubles qu’a présentés notre Président et qui l’ont malheureusement emporté.



Je ne remercierai jamais assez l’équipe médicale de la Clinique Farah.



Que le Seigneur nous bénisse tous, qu’il nous fortifie et qu’il bénisse la Côte d’Ivoire.



Professeur Gnagne Yadou Maurice

Médecin traitant du président

Abou Drahamane Sangaré