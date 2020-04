Côte d’Ivoire - Décès du fils de RFK : Les regrets de Lambert Kassy (frère de Roger Fulgence Kassy)

Décédé du COVID-19 le samedi 11 avril 2020 aux Etats-Unis, la mort de Thierry Kassy, fils unique de Roger Fulgence Kassy (RFK) animateur vedette de la Radio-télévision ivoirienne (RTI), continue de susciter de l’émotion au sein de sa famille biologique, du showbiz et des fans de l’animateur.

Lambert Kassy frère de RFK, est d’autant plus inconsolable que son neveu Thierry Kassy n’a pas eu de progéniture pendant le temps qu’il a passé sur la terre des hommes. « Ma plus grande peine, c'est que Thierry n'a pas pu donner un petit fils à son défunt père, Roger-Fulgence Kassy qui était mon frère. Il n'a pas perpétué la lignée de ‘’Ful’’. Tout le monde sait que le petit a fait un mariage homosexuel. Dans ces conditions, il ne pouvait pas faire d'enfant », a-t-il regretté. Et d’ajouter « ça me fait vraiment mal », rapporte « l’Info vraie ».



Thierry Kassy, qui serait l’enfant unique de l’ancien présentateur-animateur Roger Fulgence Kassy de la Côte d’Ivoire, a tiré sa révérence suite à une infection au Coronavirus, à la veille de Pâques 2020. Thierry Kassy s’est fait connaître du grand public, il y a quelques années, par son mariage gay largement publié dans la presse. En effet, le fils de RFK s’est uni par le mariage à un homme, parce qu’il est homosexuel.



‘’Ful’’ ou encore RFK, pour les intimes et fans, Roger Fulgence Kassy est décédé le 20 janvier 1989.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan