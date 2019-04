Côte d’Ivoire : Daniel Kablan Duncan et d'autres responsables exclus du PDCI

Six hauts responsables ivoiriens, membres du PDCI, ont été exclus du parti d’Henri Konan Bédié pour « indiscipline, insubordination et comportement qui porte atteinte aux intérêts du parti ». Une exclusion temporaire, pour l’instant, mais qui participe de la recomposition du paysage politique ivoirien en vue de 2020, sur fond de guerre des mots entre le PDCI et le RHDP.







Daniel Kablan Duncan, vice-président de la République, Patrick Achi, secrétaire général de la présidence, Théophile Ahoua N’doli, inspecteur général d’État, ainsi que les ministres Eugène Aka Aouélé, Raymonde Goudou Coffie et Claude Isaac Dé sont exclus du PDCI. Une décision du conseil de discipline du parti qui les a convoqués hier pour leur notifier sa décision, mais devant lequel ils ne se sont pas présentés.

