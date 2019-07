Côte d’Ivoire - Crise au Burida : Maurice Bandama ajourne sine die la lecture du rapport de l’audit

Le ministre en charge de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a appelé les artistes à faire la paix, et a demandé un report de la lecture de la synthèse du rapport d’audit. C’était lors de la présentation, mardi 16 juillet 2019, du rapport d’audit commandité par l’Inspection générale des Finances (IGE) sur la crise qui secoue le Bureau ivoirien de droit d’auteur (BURIDA).

« En tant que premier responsable de la culture, mon devoir est de travailler au retour de la paix dans la maison des artistes, pour que nous puissions faire face aux défis du secteur. Je veux la paix dans cette maison », a déclaré Maurice Kouakou Bandaman.

Abordant la question de l’audit qui est censé éclairer les uns et les autres sur la gestion du Burida, le ministre dira qu’il vise l’amélioration de la qualité de la gestion du BURIDA, à capitaliser les meilleures expériences pour aller de l’avant, afin d’améliorer les conditions de vie des acteurs de la culture.

Selon le premier responsable du département ministériel de la culture, une copie de la note synthétique dudit rapport a été remise au président de la République et au Premier ministre, et sa mise en œuvre se fera sur 12 mois, soit un an.

Par ailleurs, le ministre a souhaité le report de la lecture de la synthèse du rapport, afin que cela se fasse par le Conseil d’administration en présence d’un huissier et de tous les acteurs du secteur.

En effet, depuis plusieurs mois, un bras de fer oppose la directrice générale du BURIDA, Irène Vieira Assa et un collectif d’artistes qui l’accuse de mauvaise gestion, et exige sa révocation.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE