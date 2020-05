Côte d’Ivoire - Coronavirus : Le collectif des animateurs évènementiels et culturels s'engage dans la lutte

Ce collectif dont les membres sont les fondateurs de l’Union nationale des animateurs évènementiels et culturels de Côte d’Ivoire, a décidé d’en découdre avec la pandémie du Covid-19 à travers la sortie d'une chanson baptisée «L’Afrique doit parler à ses enfants» .



La sortie officielle du clip vidéo de cette chanson est prévue pour ce dimanche 10 mai 2020.

«L’Afrique doit parler à ses enfants», telle est la quintessence du message de ce single enregistré avec la participation de plusieurs acteurs, notamment René Félix Kambou, Boris Acero, Keita Yeelen, Karismatik le meilleur, la Barbe Blanche, Xmen la Voix, Karandeux et la Grosse Pointure. Le but de cette œuvre est de contribuer à la sensibilisation des populations contre le Covid-19 en Afrique en général et particulierement en Côte d’Ivoire .



Pour véhiculer leur message, ces maîtres absolus de l’art de l’animation événementielle et culturelle de Côte d’Ivoire, n’ont fait que choisir le latin et le français. Arrangé par le jeune émérite Landritch, ce single a pour style musical le Slam.



À travers le titre du single intitulé “l’Afrique doit parler à ses enfants’’, le président René Félix Kambou alias El Maestro veut exhorter le monde entier, surtout le peuple africain à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par nos gouvernants pour freiner le virus.



Selon lui, cette pandémie qui fait des ravages dans les pays occidentaux et asiatiques malgré les moyens colossaux et les grandes technologies dont ils disposent, n’épargnera guère l’Afrique limitée en différents moyens. Ce morceau réalisé par Jeff Colby est donc un moyen d’éveil de conscience du peuple africain.



À en croire le président du Collectif des animateurs évènementiels et culturels de Côte d’Ivoire, "la seule manière d’éviter et d’enrayer définitivement cette maladie mortelle, c’est la prise de conscience individuelle et collective par le strict respect des mesures barrières."

René Félix Kambou invite les jeunes de Côte d’Ivoire à adopter des comportements responsables en évitant la désinformation sur les réseaux sociaux.

Il exhorte, pour terminer, tous ses autres collègues animateurs à se joindre à eux, en attendant la mise sur pied effective de cette Union.



José TETI

Correspondant permanent à Abidjan