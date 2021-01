Côte d’Ivoire - Conditions de vie des prisonniers : L’ONG Prisoner’s Right crée le prix « Pour Bonne Conduite »

Dans le cadre des missions qu’elle s’est assignée, notamment l’amélioration des conditions de vie du prisonnier et sa réinsertion post-détention dans le tissu social, l’ONG « Prisoner’s Right » a initié le prix ‘’Pour bonne conduite’’. La première édition est prévue pour le mois de novembre 2021.

Selon le journaliste-écrivain Vincent Bemy, président de cette organisation non gouvernemental, ce prix récompensera un prisonnier nécessiteux détenu pendant au moins deux ans, et qui se sera illustré par sa bonne conduite durant son séjour carcéral.



Le prix « Pour bonne conduite » est doté de la somme de deux millions FCFA. Cependant, l’ONG Prisoner’s Right l’initiatrice du prix, tient à préciser par le biais de son président, que cette somme ne sera pas remise en main propre au lauréat, mais servira à son intégration dans le tissu social dès sa sortie de prison.



« Réduire le taux de banditisme galopant qu’il nous ait donné de constater est l’affaire de tous. Cela passe par la bonne conduite du prisonnier certes, mais également par le soutien de tous. La réinsertion des ex-détenus est l’affaire de tous. Il y va de la sécurité et du bien-être de chacun », a martelé Vincent Bemy. Non sans dévoiler que l’ONG est soutenue dans cette initiative humanitaire par des maisons d’arrêts et de correction africaines, des organismes des droits de l’homme et des opérateurs donateurs.



Ex-détenu de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), le premier responsable de l’ONG Prisoner’s Right, est l’auteur de deux ouvrages dont « Billet de sortie », l’un des premiers ouvrages sur l’univers carcéral ivoirien. Très active dans les milieux carcéraux depuis des années, l’engagement sans relâche et l’altruisme de l’ONG ont été salués par une lettre de remerciement du ministère des libertés publiques, de la direction pénitentiaire et du centre urbain de la MACA (en vivres).



Il faut rappeler que lors de son projet de réinsertion des ex-détenus en Afrique, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a réalisé des films documentaires avec la contribution de l’écrivain Vincent Bemy qui a été la personne ressource pour la Côte d’Ivoire. Le documentaire est accessible sur le site du CICR.



