Côte d’Ivoire - Communication - Passage de 8 à 10 chiffres : L’ARTCI donne les raisons de ce changement

Dans le cadre du nouveau plan national de numérotation, les numéros de téléphones vont basculer de 8 à 10 chiffres à partir du 31 janvier 2021 à minuit, pour ne pas dire dès le 1er février 2021. L’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) donne les raisons qui l’ont contraint à opérer ce changement.



Après le passage de 6 à 8 chiffres en 2000, une nouvelle modification des numéros de téléphone avait été élaborée depuis 2010 pour être mise en œuvre en 2012, mais n’a pas pu voir le jour à cause de contingences politiques et de l’absence d’une base technologique pour effectuer la migration, selon l’ARTCI.



Ainsi, à partir du 1er février 2021, l’abonné devra simplement ajouter le nouveau préfixe pour joindre son correspondant : 07 pour les mobiles Orange ; 05 pour les mobiles MTN ; et 01 pour les mobiles Moov.



Concernant les numéros fixes, il faudra ajouter : « 27 » devant les anciens numéros d’ORANGE ; « 25 » devant les anciens numéros de MTN ; et « 21 » devant les anciens numéros de MOOV.

« Nous passons de 8 à 10 chiffres parce que l’ancien plan de numérotation à 8 chiffres est arrivé à saturation », a indiqué le premier responsable de cette structure étatique.

Donnant les raisons de cette situation, Amon Gabriel Amon Bilé Diéméléou, directeur général de l’ARTCI dira que l’ancien plan de numération est saturé, car la capacité de ce plan en numéros mobiles (49 000 000) ne permet pas de satisfaire aux besoins en numéros mobiles de certains opérateurs. « Cette situation de saturation à laquelle nous faisons face depuis Aout 2015, nous a d’ailleurs contraints à attribuer des numéros mobiles commençant par les préfixe « 8 » et « 9 » aux opérateurs, alors que ces numéros étaient prévus pour les autres services », a-t-il expliqué.



Ainsi, il en résulte qu’il n’y a plus non seulement de numéros à attribuer aux opérateurs, mais aussi le fait que les abonnés ont du mal à identifier l’opérateur du numéro.



