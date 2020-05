Côte d'Ivoire - Chefferie Traditionnelle : Le nouveau chef du Village de Songon TÉ définit les grands axes de ses chantiers prioritaires

Face à l'opposition que mène le chef sortant avec quelques membres de la génération Dougbo, le chef Koutouan appelle au calme et à la retenue. Et souhaite que les uns et les autres sachent raison garder. Pour lui, tout Ebrie devrait savoir que le pouvoir ne se remet que par les " Nanans" comme le recommande la coutume.

" C'est la gérontocratie, c'est-à-dire que le pouvoir se fait par génération et ce pouvoir est transféré par les anciens qui font une cérémonie de libation en implorant les esprits de nos ancêtres. C'est une cérémonie qui ne se répète pas. Alors si cela a été fait, qu'ils le comprennent et mettent balle à terre. Ne pas respecter cette tradition, c'est courir à sa dislocation et à sa perte. Mais je crois que les anciens qui ont prévu des méthodes de règlement de conflits de ce genre sont à pied d'œuvre pour que la paix et la cohésion règnent pour le développement de notre village. Mon message va surtout à l'endroit des autorités administratives. Vivement que l'arrêté préfectoral de nomination du nouveau chef du village de Songon TE que je suis sorte le plus tôt possible pour que je puisse m'engager sur les nombreux chantiers annoncés. En attendant cela, je me mets à la place d'un simple administrateur au service du village, et le pouvoir est encore aux mains des anciens qui je le répète ne reviendront plus sur leur cérémonie de libation "



Pour terminer, soulignons que le chef Koutouan Victor a fait don de vivres composés de plusieurs sacs de riz, de bouteilles d'huile, de boissons etc..aux "Nanans" et autres couches sociales du village en cette période difficile dominée par la pandémie du Covid-19.



José Teti

Correspondant Permanent à Abidjan