Côte d’Ivoire : Charles Blé Goudé présente son « G20 » et envoie des piques au pouvoir d’Abidjan

« Sont membres du G20, le président Gbagbo, Madame Simone Ehivet Gbagbo, Akossi Bendjo, Soro Guillaume à qui je souhaite la bienvenue puisqu'il vient de nous rejoindre et moi-même », a-t-il indiqué. Et d’ajouter, « Il faut juste avec un sourire aux lèvres, rappeler que dans la vie, rien n'est figé. Tout est dynamique, tout est mouvement ! », a-t-il posté mardi 12 mai 2020 sur sa page Facebook.



S’inspirant de la pandémie à COVID-19 qui bouleverse l’ordre et les acquis mondiaux et les régimes subjacents, le bras droit du président Laurent Gbagbo invite les tenants du pouvoir d’Abidjan à beaucoup d'humilité et d'humanisme.

« Tous ces bouleversements nous enseignent qu'en politique, mais surtout dans la vie, toute réalité est une denrée périssable », a-t-il martelé, arguant que ce qui est vrai aujourd'hui, ne l'est pas forcément demain.



Par ailleurs, le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) annonce son retour certain en Côte d’Ivoire. « Au G20, dont je suis le fondateur, nous gardons espoir. J'ai le regard désormais tourné vers l'avenir. Je sais que je vais rentrer chez moi », a-t-il rassuré ses militants et sympathisants.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan