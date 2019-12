Côte d'Ivoire - Célébration : Meiway élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Grand-Bassam

C'est avec beaucoup de joie et dans une ambiance conviviale que le premier magistrat de la cité historique a félicité l'artiste, fils et Ambassadeur de la ville. Ceci, pour la dimension qu'il incarne au plan musical, mais surtout pour la valorisation de la culture Bassamoise à travers le monde.



À son tour, le "Génie de Kpalèzo", qui était accompagné pour la circonstance de son manager Joseph Niamké et un responsable de la structure initiatrice de cette célébration de ses 30 ans de carrière musicale, a félicité le maire pour ses actions en faveur du développement de la culture mais également pour les grands chantiers de développement entamés dans la première capitale ivoirienne.



"Je remercie le Maire de Grand Bassam qui a entendu ma requête d'être honoré pendant que je suis encore vivant en me faisant citoyen d'honneur de cette ville. Je m'engage à apporter mon soutien à toutes les actions en faveur de la promotion de cette ville", a t-il déclaré à sa sortie d'audience.

Pour joindre l'acte à la parole, il a promis d'entamer sa tournée qui sillonnera les 30 régions du pays par Grand-Bassam où il donnera un spectacle gratuit.



Jean Louis Moulot a acheté, sur place, 100 tickets du concert du samedi qu'il a promis offrir aux jeunes de Grand-Bassam.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan