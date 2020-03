Côte d’Ivoire - COVID-19 et Sécurité alimentaire : Le RNEJ-CI invite ses membres à produire davantage

Le Coronavirus 2019 (COVID-19) est extrêmement contagieux et se propage rapidement à travers le monde. La Côte d’Ivoire n'est malheureusement pas épargnée, puisque depuis la découverte du premier cas le 11 mars dernier, à la date du dimanche 29 mars 2020, notre pays a enregistré 165 cas de coronavirus positifs. Un bilan trop élevé qui suscite inquiétude.

En dépit des mesures drastiques prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le gouvernement ivoirien, la pandémie continue sa progression effroyable.



Vu que le COVID-19 est une maladie qui se propage très rapidement et frappe tout le monde sans distinction, et que cette pandémie va impacter la sécurité alimentaire, le Réseau national pour l’Entrepreneuriat Jeune de Côte d’Ivoire (RNEJ-CI) avec à sa tête le président Diomandé Souatié, a décidé, à l’issue d’une réunion tenue le samedi 28 mars à Abidjan, de se lancer dans ce combat historique, qui est l’essence-même de la création de son association, notamment, faire de la Côte d’Ivoire un pays autosuffisant dans le domaine alimentaire.



En effet, la crise que nous traversons va provoquer un déséquilibre social et un déficit alimentaire, car les pays qui nous fournissent le riz, aliment de base des populations ivoiriennes, dont la production nationale ne peut couvrir les besoins des populations, sont véritablement sérieusement frappés par cette pandémie.

C’est pourquoi nous pensons qu’après cette pandémie, si nous Ivoiriens, nous n’y prenons pas garde, nous serons confrontés à l’une des plus grandes crises qui sera celle de l’alimentation.



Ainsi, nous encourageons les membres du réseau à redoubler d’effort en produisant plus. Nous demandons à nos membres en possession de leurs productions agricoles, de nous contacter urgemment, afin que l’écoulement des marchandises se fasse selon les besoins.



Pour réaliser ce défi, celui d’assurer la sécurité alimentaire des ménages, nous demandons au gouvernement de nous accompagner dans cette sensibilisation gigantesque, afin que la Côte d’Ivoire puisse faire face à une autre crise alimentaire qui s’annonce. N’oublions pas que la Côte d’Ivoire a fait de l’agriculture la base de son développement économique et social.



De par notre position, aidons le gouvernement et notre chère patrie, en respectant scrupuleusement les consignes et faisons de la sensibilisation là où nous sommes.



Fait à Abidjan le 30 mars 2020

Le président du RNEJ-CI

Diomandé Souatié