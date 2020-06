Côte d’Ivoire - COVID-19 : Ouverture des vols internationaux à compter du 1er juillet 2020 et maintien de l’isolement du Grand Abidjan

Les vols internationaux seront ouverts à partir du 1er juillet 2020, précédés de l’ouverture des vols domestiques à compter du vendredi 26 juin prochain, dans le strict respect des mesures sanitaires. L’état d’urgence est toujours de vigueur ainsi que le maintien de l’isolement du Grand Abidjan jusqu’au 15 juillet 2020, en renforçant le contrôle aux entrées/sorties et en sanctionnant les cas de violation.

Ainsi en a décidé le Conseil national de sécurité (CNS), à l’issue de sa réunion de ce jeudi 25 juin 2020 présidée par le chef d’Etat Alassane Ouattara.



Selon le Conseil, l’évolution du nombre de cas positifs, est conforme aux prévisions et la hausse enregistrée depuis le début du mois de juin 2020, résulte de la non-application des mesures barrières par les populations. Aussi, le taux de décès sur le nombre de cas positif s’établit à 0,7% et reste l’un des plus faibles en Afrique. Il traduit la qualité de la prise en charge rapide des malades par le système sanitaire.



Par ailleurs, tenant compte de la situation, et après avis du Comité scientifique, le CNS a décidé et ce jusqu’au mercredi 15 juillet 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, du maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle dans le Grand Abidjan, du maintien de l’interdiction des rassemblements de population au-delà de 50 personnes pour le Grand Abidjan. Le dispositif de prélèvement et de tests sera également renforcé pour fournir les résultats dans un délai maximum de 48 heures.



Le Grand Abidjan reste le principal foyer de l’épidémie avec 96% des cas positifs dont 31% des cas à Cocody-Bingerville et 30% à Marcory- Treichville.



Le gouvernement tient à rappeler que le port du masque et le respect de la distanciation physique demeurent plus que jamais nécessaires pour briser la chaîne de contamination.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan



