Côte d’Ivoire-COVID-19 : Le seuil de 1000 cas positifs de coronavirus franchi

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nombre de personnes atteintes de coronavirus avance de façon exponentielle et le nombre de guéris de façon arithmétique.



Le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr. Eugène Aka Aoulé, a déclaré au cours du point de la situation de la maladie à coronavirus (COVID-19) de ce jeudi 23 Avril 2020, 52 nouveaux cas d'infection à COVID-19 enregistrés sur 504 prélèvements, et 49 nouveaux guéris. Le point de ce jour n’a enregistré aucun cas de décès.

Ce qui fait au total, depuis le premier cas découvert le 11 mars 2020 à ce jour, 1004 cas confirmés, 359 guéris et 14 décès.



Par ailleurs, le gouvernement à travers le ministère de la Santé et l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé, pour leur dévouement et leur professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan