Côte d’Ivoire - CEI : Les 15 nouveaux membres connus, Youssouf Bakayoko n’y figure pas

Des remarques sont à observer. L’actuel président de la CEI (puisque le nouveau n’est pas encore élu), Youssouf Bakayoko ne fait pas partie de cette liste publiée par le gouvernement d’Amadou Gon Coulibaly. Aussi, l’on note l’absence de représentant du PDCI-RDA.



D’ailleurs, le président du vieux parti, Henri Konan Bédié, avait signifié au gouvernement ivoirien que sa formation politique ne ferait pas partie de cette CEI que l’opposition dans l’ensemble a jugé déséquilibrée, et non conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l’homme.



Les 15 membres de la nouvelle CEI sont : Koné Sourou (présidence de la République), Ibrahim Bayou (ministère chargé de l’Administration du territoire), Coulibaly Kuibert (conseil supérieur de la Magistrature), Kouamé Adjoumani Pierre (Plateforme des organisations de la société civile pour l’observation des élections en Côte d’Ivoire – POECI), Mme Sanogo Salimata épse Porquet (plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance), Mme Yoli Bi Koné Klintio Marguerite (plateforme de la société civile pour des élections apaisées et équitable en Côte d’Ivoire), Julien Fernand Gauze (groupe de plaidoyer et d’action pour une transparence électorale), Me Yapobi Ety Yolande née Niaba, avocate près la cour d’appel d’Abidjan (barreau), Bamba Sindou (Commission nationale des droits de l’Homme – CNDH), Traoré Méfoua (RHDP), Ebrotié Emille Adja (RHDP) , Adja Ahouo Serge Alain (RHDP), Mme Lagou Adjoua Henriette (la présidente du Rpc-Paix et de la coalition Gp-Paix), Dogou Alain (Alliance des forces démocratiques de Côte d’Ivoire - AFD – CI) et Yapi Yapo Daudet (Ligue des mouvements pour le progrès – LMP).



Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la construction de 3 échangeurs sur le boulevard François Mitterrand à Abidjan, dans le cadre de la fluidité Routière.



Jacob BLAGUE

Correspondant permanent à Abidjan