Côte-d’Ivoire - "Bruno Fanucchi a confié sur place dans la capitale française, avoir bel et bien rencontré Soro"

Arrivé à Paris lundi 28 janvier 2019, Bruno Fanucchi a confié sur place dans la capitale française, avoir bel et bien rencontré Soro, pendant au moins une heure, le samedi 26 janvier 2019, à Abidjan.Dès sa descente d’avion en France, il a aussitôt parlé avec Soro Guillaume lui-même. Les deux hommes se sont expliqués et entendus.Malgré la pression de ses proches, et de confrères qui voulaient lui témoigner leur solidarité par une déclaration, le journaliste a dit non à l’initiative pour l’instant.Toutefois, il n’a pas exclu de voir sous quelle forme réagir, si son intégrité morale était mise en cause.L’interview était toujours en ligne sur le site lafriqueaujourshui.net quand nous redigions cet article (18.30 TU). Elle n’a pas été retirée, et il n’y a même pas eu de demande de retrait, selon Bruno Fanucchi.