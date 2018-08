Côte d’Ivoire : Billon rencontre Laurent Gbagbo

Probable candidat à la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon, membre d’un des deux principaux partis de la coalition présidentielle, s’est rendu à la Haye pour rencontrer l’ex-chef de l’Etat Laurent Gbagbo, jugé pour des crimes contre l’humanité, a-t-on appris samedi auprès de leurs entourages.M. Billon, ancien porte-parole adjoint du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, "a visité M. Gbagbo jeudi et vendredi ainsi que son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé", tous deux jugés par la Cour Pénale Internationale (CPI) pour des crimes contre l’humanité commis au cours de violences post-électorales qui avaient fait 3.000 morts en cinq mois.C’est la première rencontre connue d’une personnalité importante et proche du pouvoir avec l’ancien chef de l’Etat depuis son transfert à la Haye en 2012.Les relations entre le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan Bédié et le Rassemblement des Républicains (RDR) du président Alassane Ouattara, qui dirigent le pays depuis 2011, sont tendues depuis plusieurs mois en raison du lancement par le président Ouattara de la formation d’un grand "parti unifié" dans lequel les deux formations sont censées se fondre.