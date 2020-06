Côte d’Ivoire - Bilan définitif du drame d’Anyama : 17 morts, 19 blessés et 733 familles sinistrées

Ce drame fait suite à un éboulement de terre sur des habitations dans le quartier ‘’Derrière Rail’’ de cette cité, dû aux fortes pluies qui se sont abattues sur le district d’Abidjan et ses communes environnantes.



Les recherches qui s’en ont suivi pour retrouver d’éventuels survivants et des corps, ont pris fin ce mercredi 24 juin 2020, annoncent les autorités ivoiriennes, après six jours de fouilles minutieuses.

Le bilan définitif officiel fait état de 17 personnes tuées, de 19 blessés dont certains dans un état grave, et de 733 familles sinistrées. Ce sont huit familles endeuillées, parmi lesquelles, une famille a perdu 5 membres, deux ont perdu 4 membres chacune, et une autre a perdu 2 membres.



Selon Vincent Toh Bi Irié, préfet d’Abidjan, «20 habitations sur un flanc de talus non habitable, ont été projetées sur une distance de 70 mètres. La coulée de boue qui s’en est suivie a enseveli toutes les maisons sous une hauteur de 2,5 mètres », a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a relevé que le trafic ferroviaire a été coupé avec d’importantes conséquences économiques et sociales.



Il faut noter que les 733 familles sinistrées bénéficient d’une assistance et d’une prise en charge. Elles sont regroupées à la Mosquée et à l’Eglise Catholique de cette localité.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan