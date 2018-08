Côte d’Ivoire: Bédié “souhaite la libération de Gbagbo”

L’ancien député, Basile Gouali, délégué départemental du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle) à Vavoua (Centre-ouest), a affirmé samedi à Abidjan que le président du plus vieux parti ivoirien, Henri Konan Bédié, “souhaite la libération” de l’ex-chef d’Etat Laurent Gbagbo, jugé à la Haye pour “crimes contre l’humanité”.



Bédié “souhaite la libération de Gbagbo”, a déclaré M. Gouali, lors d’un meeting de la jeunesse de la plateforme d’opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), estimant que “Le PDCI a un devoir moral” vis-à-vis de l’ancien président dont “l’arrivée au pouvoir en 2000, a facilité le retour de l’exil d’Henri Konan Bédié”.



Poursuivant, l’ancien député PDCI a déclaré que “tant que Gbagbo n’est pas de retour, il n’y aura pas de paix et une réconciliation vraie” en Côte d’Ivoire.



Lors de ce meeting, le responsable de la jeunesse de la plateforme EDS, Justin Koua a appelé le PDCI et tous les partis politiques de l’opposition, au rassemblement pour “neutraliser”, l’actuel président Alassane Ouattara.



Pour M. Koua, la Côte d’Ivoire est “en danger”, évoquant des problèmes d’”insécurité”.



