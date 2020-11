Côte d'Ivoire : "Bédié doit amener Ouattara à rencontrer le CNT en vue d'ouvrir une TRANSITION."

On sait que Ouattara, par ses outrances, son jusqu'au boutisme dans la barbarie pour avoir son 3e mandat, est dans un corner, qui l'isole et dévoile sa véritable nature: UN AUTACRATE SANGUINAIRE. Il ne laisse plus le choix à ses anciens soutiens internationaux de le lâcher. Il est actuellement lynché par les médias qui l'avaient adoubé. Seuls ses soutiens du RDR ou régionaux ( ambassadeurs étrangers en Côte d'Ivoire, ou son syndicat de dictateurs de la CEDEAO, Moussa Faki de L'UA) le soutiennent encore mais son sort est scellé. Quant aux Occidentaux, ils attendent le prétexte, que le peuple lui donne le dernier coup de grâce pour le lâcher. Le peuple qui veut réellement se libérer et se défaire de cette dictature continue la désobéissance civile même si il est attaqué sous la bienveillance des forces de l'ordre par les milices du RDR. Bedié le sait.Et ce n'est pas la levée du blocus de sa résidence qui va changer la donne lorsqu'on sait que les autres leaders opposants à la dictature de Ouattara sont sont en résidence surveillée ou en prison. Il doit donc montrer au peuple ivoirien qu'il est un leader national qui s'est manœuvrer pour mettre le dictateur en difficulté et l'amener à rencontrer le CNT en vue d'ouvrir une TRANSITION POLITIQUE EN CÔTE D'IVOIRE. Il ne s'agit pas de PDCI-RDA qui prendra acte de cette rencontre. Non ! Car le peuple de Côte d'Ivoire maintiendra la lutte jusqu'à obtenir la chute du FAUCON.