Côte d'Ivoire - Bédié dénonce la "volonté manifeste du régime en place de confisquer le pouvoir d’État"

DOUZIEME BUREAU POLITIQUE DU PDCI-RDA

COMMUNIQUE FINAL

Le douzième Bureau Politique du PDCI-RDA s’est réuni, le jeudi 19 Décembre 2019, de 16H40 à 19H00, au siège du parti, sis à Cocody, sous la présidence de Son Excellence, Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA.

Trois (3) points étaient inscrits à l’ordre du jour:

1- Bilan des activités de la Direction du Parti depuis le 11ème bureau politique, du 14 Novembre 2019 au 18 Décembre 2019;

2- Examen et adoption des Conditions et modalités d’organisation de la Convention d’investiture du candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020;

3- Divers.

Après l’adoption de l’ordre du jour, le Président du parti a invité le Secrétaire Exécutif du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif à faire le bilan des activités du parti, depuis le 14 novembre dernier à ce jour. Prenant la parole, le Secrétaire Exécutif du Parti a énuméré les différentes diligences exécutées, conformément aux instructions données par le Président du parti, lors du bureau politique du 14 Novembre 2019.

Ces activités ont concerné :

1- la formation du Grand Conseil Régional du parti, en cours de finalisation; 2- l’actualisation finalisée des listes des membres des commissions techniques nationales, à soumettre à la décision du Président du parti dans les prochains jours ;



3- la restructuration achevée du parti qui compte désormais 350 délégations départementales et communales et 54 délégations générales; 4-le suivi en cours de la requête formulée par le parti auprès de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour obtenir l’adhésion de ladite Cour à rejeter la nouvelle loi promulguée relative à la Commission Électorale Indépendante;



5-l’attente du procès au Tribunal de Paris relatif à l’utilisation frauduleuse du logo du parti par le parti unifié RHDP, après la saisie contrefaçon de notre logo opérée à Montreuil en France, lors du meeting du 02 novembre 2019 par les huissiers commis par les avocats internationaux du parti;



6-la mise en place et le lancement, dès le 28 Novembre 2019, des activités des partis politiques membres de la Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix (CDRP), à travers l’adoption et la signature du manifeste matérialisant l’appel patriotique lancé au peuple ivoirien pour une Côte d’Ivoire unie, réconciliée et prospère ;

7-le renforcement de la collaboration entre le PDCI-RDA et la plateforme EDS;

8-la poursuite des opérations d’immatriculation des militants et de l’élaboration du budget des activités du parti;



9-le processus de sélection d’un cabinet de communication de notoriété internationale en voie d’achèvement;

10-la poursuite de la finalisation du projet de société et du programme de gouvernement 2020-2025 du parti.



Suite à cet exposé, le Président du Parti, a fait une présentation globale de la situation socio-politique en Côte d’Ivoire.



Il a, tout d’abord, rendu un hommage mérité aux hautes personnalités du parti disparues que sont RABET Kanon, El Hadj Doukoure Moustapha et DIBY Koffi Charles, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC).

Ensuite, il a indiqué attacher du Prix à la finalisation, dans les plus proches délais, de la sélection du cabinet de communication de notoriété internationale et de l’élaboration du projet de société et du programme de gouvernement 2020-2025 du parti, tout en précisant que ce programme doit s’appuyer sur des hypothèses et des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques réalistes, devant induire une croissance économique soutenue, durable et inclusive.

Le Président du Parti, dans l’optique d’une victoire certaine du parti à l’élection présidentielle de 2020, a invité les personnalités du parti et l’ensemble du personnel politique à s’investir, physiquement, matériellement et financièrement, dans l’appui à apporter aux plus démunis des militants et sympathisants du parti à obtenir leurs cartes nationales d’identité en vue de leur inscription effective sur les listes électorales. Il a rappelé, à cet effet, qu’il revient au PDCI-RDA, en liaison avec les forces vives de la nation signataires du manifeste du 28 novembre 2019, de restituer la souveraineté au peuple de Côte d’Ivoire en reconstituant les ressorts de l’unité nationale brisés par le régime autocratique du parti unifié RHDP.

Il a étayé ses propos en mettant en exergue les maux qui minent la société ivoirienne, du fait des échecs constatés dans la gouvernance du régime en place.

Ces maux se résument en termes :

- de volonté manifeste du régime en place de confisquer le pouvoir d’Etat par son refus obstiné de procéder à une réforme profonde de la commission électorale indépendante,

-d’atteintes graves aux libertés individuelles et collectives, avec des emprisonnements injustifiés des personnalités de l’opposition politique; -d’abaissement regrettable du niveau de la qualité de l’enseignement dans les cycles scolaire et universitaire, avec une privation des droits syndicaux aux enseignants et chercheurs des universités; - de dégradation et d’obsolescence des plateaux techniques dans les centres de santé de référence et ceux de proximité;

- d’absence de volonté de ce régime à réformer les modes de production agricole pour parvenir à une agriculture intensive à haut rendement, avec une amélioration de la chaîne des valeurs des produits de rente.



Enfin, le Président du Parti, face à ces tristes et douloureuses réalités, a indiqué que la Côte d’Ivoire et les ivoiriens, dans toutes leurs composantes politiques et sociales, y compris les militants du parti unifié RHDP récemment déçus lors de leur meeting du 07 Décembre dernier, ont besoin d’un nouvel ordre politique, économique et social; que seul le PDCI-RDA peut leur offrir.



Après le discours d’orientation, le Président du Parti à procéder à la remise de chèques à dix (10) Délégations Départementales et Communales du Parti au titres de ristournes.



Le Président du Parti a, par la suite, redonné la parole au Secrétaire Exécutif du Parti afin d’aborder le troisième point de l’ordre du jour, portant sur l’examen et l’adoption des conditions et modalités d’organisation de la Convention d’investiture du candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Le Secrétaire Exécutif du parti a, d’abord, rappelé les dispositions constitutionnelles (art 55), statutaires du parti (art 36) et réglementaires du parti (art 41) qui encadrent la période de la tenue de la prochaine convention du parti.



Il a, ensuite, rappelé les orientations données par le Président du parti, lors du précédent bureau politique pour le choix du thème de la convention. Sur la base de ces Considérations, il a proposé au bureau politique: -le thème intitulé : « le PDCI-RDA; expérience et sagesse pour changer la gouvernance et bâtir une Côte d’Ivoire unie, réconciliée et prospère »;

-la date du samedi 06 juin 2020 pour les conventions locales régionales ;

-la date du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2020 pour la convention nationale à Abidjan ;

-outre les membres statutaires de la convention, la participation de 100 délégués du grand conseil régional par région et celle des UFPDCI et des JPDCI.



Le Secrétaire Exécutif du Parti a proposé un Comité d’organisation de la convention structuré en quatre instances :

•le Superviseur,

•la Coordination,

•le Comité d’organisation pratique, composé de 13 commissions opérationnelles,

•le Comité scientifique.

A la suite de cet exposé, le Président du parti a félicité le Secrétaire Exécutif du parti pour la célérité avec laquelle ces travaux ont été effectués avant d’inviter les membres du bureau politique à se prononcer sur les propositions faites par le Secrétaire Exécutif du parti. Suite à des échanges francs, fraternels et démocratiques, le Bureau Politique a adopté à l’unanimité :

-le bilan des activités du 15 novembre 2019 au 18 décembre 2019; - les dates, le lieu de la tenue de la convention;

-et les modalités de l’organisation de la convention d’investiture du candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Le thème final de la convention, adopté à l’unanimité s’intitule « le PDCI-RDA; expérience et sagesse pour le changement de la gouvernance et la construction d’une Côte d’Ivoire réconciliée, unie, et prospère »;

Enfin, le bureau politique a renouvelé sa confiance et réaffirmé sa fidélité, sa loyauté et son soutien, sans faille, au Président du Parti.

C’est dans une ambiance, à la fois, fraternelle et militante que le Président du parti a clos les travaux de la douzième réunion du bureau politique, tout en souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et de nouvel an 2020 et un bon retour en famille à tous les membres du bureau politique.



Fait à Abidjan, le 19 Décembre 2019



Pour le Bureau Politique

N’DRI Kouadio Pierre Narcisse

Porte-Parole du PDCI-RDA