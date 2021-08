Côte d'Ivoire - BAYOTA : Les jeunes de la diaspora et des autres régions du pays, originaires du village de Téhiri, apportent soutien et réconfort à leurs parents.

Pour Coulibaly Heveline, Téhiri vient de loin. Il est maintenant question de travailler afin que toutes les populations de ce village vivent et continuent de vivre ensemble dans la paix au sens plein du terme pour un développement harmonieux de Téhiri. "Notre village est une famille et nous avons obligation de la souder. Quand on extrait de l'or, il ne brille pas aussitôt. Il faut qu'il passe par des fourneaux pour voir tout son éclat. Nous devons prôner la paix, l'amour et être en conformité avec le nom glorieux de notre village. C'est à dire Téhiri Zikèkou. Nous devons aller de l'avant, être ensemble sans aucune considération de partis politiques, .

oublier tout ce qui s'est passé. Il faut que ce mal reste derrière nous. Ce que nous devons rechercher, c'est comment pardonner et pourquoi pardonner. Nous devons vivre ensemble avec tous ceux qui sont dans ce village de Téhiri " a-t-elle précisé.