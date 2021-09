Côte d'Ivoire - BAYOTA : La Jeune Chambre Internationale, Prestige d'Abidjan et l'ONG Signe de Vie offrent 3 salles de classe au village de Téhiri

Quant à Okou Légré René, président exécutif de l'ONG Signe de Vie et par ailleurs cadre de Téhiri, il a mentionné tout son soulagement pour l'exécution effective de ce projet. Car, dit-il, cela fait 5 années que la première pierre de la construction de ces 3 salles de classe a été posée dans une ferveur religieuse et indescriptible. " Et depuis, plus rien. Mais mes parents ont toujours gardé espoir et ils ont continué à me faire confiance. Aujourd'hui, ce projet est dans sa phase d'exécution. Grand merci à la Jeune Chambre Internationale Abidjan Prestige et à sa présidente " a dit avec émotion Okou Légré René. Qui a fait la promesse à ses parents de construire à Téhiri une cantine scolaire digne de ce nom.