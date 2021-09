Côte d'Ivoire - BAYOTA : 80 kits scolaires pour les meilleurs élèves des écoles primaires publiques de Téhiri.

Selon sœur Irène Zokou, représentant Hokou Légré René, le président de l'ONG Signe de Vie, c'est une aide inestimable que l'organisation d'intérêt public qui ne relève ni de l'État, ni d'une institution Internationale apporte aux parents d'élèves. Mais également un réconfort quand on sait que le village de Téhiri sort d'une grave crise. " Téhiri a souffert, de la dernière crise qu'il a connue. 73 habitations incendiées, plus de 60 compteurs d'eau détruits, 3 morts et un disparu... Nous avons donc obligation d'aider les enfants à aller à l'école, parce l'école a retrouvé son lustre d'antan avec la nouvelle ministre de l'éducation nationale. Aller à l'école reste pour nous le premier métier. Il faut donc se prémunir de toutes les dispositions " a-t-elle déclaré.