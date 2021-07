Côte d'Ivoire : Arlette Zatté condamnée à 6 mois de prison, dont 5 mois avec sursis et un mois ferme

Ce 30 juillet 2021, Dame Arlette Zatté été condamnée à 6 mois de prison, dont 5 mois avec sursis et un mois ferme, et à 50 millions de dommage et intérêts à payer à Mme Simone Gbagbo et 25 millions à payer à sa fille Marie Laurence Kipré. Dame Arlette Zate sortira de prison ce soir ou demain car elle a déjà fait un mois en prison. Il est temps de refermer cette parenthèse en espérant que cela nous servira tous de leçon afin d'éviter d'utiliser les réseaux sociaux comme instruments de diffamation et d'injures contre toute personne quelque soit son niveau social.



Me Ange Rodrigue Dadjé

Avocat de Simone Gbago