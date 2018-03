Côte d’Ivoire : Anaky Kobénan signe un accord d’alliance avec EDS, une coalition pro-Gbagbo

L’opposant ivoirien et fondateur du Mouvement des forces d’avenir (MFA) Anaky Kobénan a signé, jeudi à Abidjan, un accord politique d’alliance avec Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), une coalition proche de l’ex-Chef de l’Etat Laurent Gbagbo dirigée par Georges Armand Ouégnin.



Selon le protocole d’accord, il s’agit principalement pour les deux parties d’unir leurs forces en vue de conquérir le pouvoir d’Etat par les urnes et de réaliser effectivement la ‘’vraie réconciliation’’.



Au cours de cette signature, Anaky Kobénan dont le parti est minée par une dissidence, a interpellé la classe politique et la société civile à ne pas accepter la Commission électorale indépendante (CEI) dans sa version actuelle.



"Il ne faut pas céder. La CEI doit être reformée sinon le Sénat à venir n’aura aucune légitimité", a-t-il affirmé. Dans le même élan, le leader de EDS, Georges Armand Ouégnin, a estimé que le pouvoir a décidé de faire un passage en force en indiquant de façon unilatérale la date des futures élections sénatoriales.



C’est pourquoi, il a exhorté la classe politique à agir ensemble pour des élections transparentes et l’instauration de la démocratie. Anaky Kobénan a été membre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) avant de tomber en disgrâce avec celui-ci.



Créée en juillet 2017, EDS est une plateforme idéologique qui rassemble quatre partis. Il s’agit du Front populaire ivoirien (FPI) tendance Sangaré, de l’Union des nouvelles générations (UNG) de Stéphane Kipré , de l’Alliance ivoirienne pour la république et la démocratie (AIRD) de Eric Kahé et du Rassemblement populaire pour la patrie (R2P) du Pasteur Mébra Koné.



APA