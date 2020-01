Côte d'Ivoire - Agneby-Tiassa : Vagondo Diomandé réceptionne 3 véhicules offerts par le député Bictogo

Le représentant du maire, et Dimba Pierre, président du Conseil régional ont salué la présence du ministre, et précisé que le don vient à point nommé. Ils ont promis en faire bon usage. Dimba Pierre, a évoqué les difficultés que pose le découpage fait au niveau du rattachement des commissariats, et brigade de gendarmerie de la région, aux différentes hiérarchies décentralisées.



Adama Bictogo s'est réjoui de la présence à du ministre Vagondo Diomandé, son frère et ami, dont il a salué l'humilité et la disponibilité, qui, a-t-il dit, caractérisent également un homme que le ministre sert depuis longtemps, le Président de la République, Alassane Ouattara. Le député de la commune a profité pour prendre l’engagement et faire la promesse de construire ou réhabiliter hôpitaux et commissariats de police.



« Nous allons construire cinq commissariats de police, dans les départements qui ont besoin de Commissariat. Toute la population représentée ici, me charge de dire que nous avons besoin d’un hôpital signe de ce nom, pour cette région qui est là 6 eme du pays, avec 600 mille habitants », a annoncé Adama Bictogo qui a également promis la construction de quatre centre de santé, avec des équipements de dernière génération dans la commune, avec l’appui du conseil régional. Il a saisi l'occasion pour prier le ministre de plaider la cause de la région de l'Agneby-Tiassa pour que le chef de l'État et le premier ministre, acceptent de venir à nouveau dans la région, dans le cadre d'une action de reconnaissance des populations, suite aux réalisations faites en leur faveur.



Prenant la parole, le ministre a dit être heureux de recevoir les clés des véhicules. Il s ajouté qu’il serait venu à Agboville même s’il s’agissait de recevoir des mobylettes, parce que la région, à travers la mobilisation de ses cadres et des populations, a montré que la sécurité , c’est l’affaire de tous, et non l’affaire du seul gouvernement. Il a affirmé que les forces de police , avec ces engins, n’auront plus d’arguments pour ne pas agir. Diomande Vagondo a invité la population, à collaborer et apporter son appui à la police, sans oublier ses collaborateurs à continuer de partager sa vision, d’une police et de l’ensemble des forces de sécurité, au service des populations.





