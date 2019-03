Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan fragilisé après sa rencontre avortée avec Gbagbo

L’onde de choc de la rencontre avortée de Bruxelles n’a pas été longue à se faire sentir à Abidjan, sur fond de défections dans les rangs des proches de Pascal Affi N’Guessan. La démission d’Agnès Monnet en est le signe le plus visible. La secrétaire générale et porte-parole du Front populaire ivoirien (FPI, tendance Affi N’Guessan) a claqué la porte.Une démission qui est intervenue dimanche, au lendemain d’une conférence de presse lors de laquelle Pascal Affi N’Guessan a catégoriquement refusé de reconnaître le leadership de Laurent Gbagbo sur le parti que ce dernier a fondé.« Avec tout le respect que je lui dois, il n’est pas le président du FPI. Je peux de ma propre initiative décider de me retirer de la direction du parti au profit d’un autre cadre du Front populaire ivoirien, y compris le président Gbagbo, mais on ne peut pas me dire que Gbagbo est président du FPI », a notamment martelé Pascal Affi N’Guessan devant les journalistes, samedi, à laquelle Agnès Monnet n’a pas assisté. L’épouse d’Emmanuel Monnet, ex-ministre de l’Énergie et du pétrole de Laurent Gbagbo – toujours en exil à Accra et ponte de la dissidence du FPI -, avait fait dire à Pascal Affi N’Guessan qu’elle entrait dans une retraite spirituelle…Pour justifier sa démission Agnès Monnet, qui s’était personnellement impliquée dans le projet de rapprochement entre Gbagbo et Affi et travaillait à la réconciliation entre les deux camps ennemis du FPI, s’est montrée plus directe : elle accuse Pascal Affi N’Guessan de n’avoir pas su contrôler ses émotions lorsque que des responsables dissidents – en l’occurrence l’ex-ministre Assoa Adou -, ont posé pour préalable à sa rencontre avec Laurent Gbagbo sa démission de la présidence du parti.« Camarade, à l’analyse des différents communiqués rendus publics à l’issue de ton séjour à Paris [d’où il devrait se rendre à Bruxelles, NDLR], je ne puis que faire le constat douloureux de l’échec cette initiative », écrit-elle. « En plus, ta dernière conférence de presse (…) vient compliquer le tableau, en jetant la suspicion sur ma démarche », assène-t-elle.