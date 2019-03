Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan défie toujours Laurent Gbagbo

La crise interne dans le parti de Laurent Gbagbo s’amplifie. Le torchon brûle désormais entre Pascal Affi N’Guessan et le leader charismatique du parti. Laurent Gbagbo ne trouve pas à son goût les propos de Pascal Affi Nguessan qui lui dénie la présidence de son parti, le FPI. Pascal Affi N’Guessan estime être l’actuel président du FPI et regrette le comportement de Laurent Gbagbo qui tend à se considérer comme seul maître à bord du navire FPI. De retour de Bruxelles où il a essayé en vain d’être reçu par Laurent Gbagbo, il a exprimé clairement son point de vue sur la question.Laurent Gbagbo, de son côté, ne reconnaît pas Pascal Affi N’Guessan comme président de son parti et exige, avant de le recevoir, une déclaration de ce dernier pour reconnaître que seul lui, Laurent Gbagbo, reste le président dudit parti, ce que n’accepte pas Pascal Affi N’Guessan.