Côte d'Ivoire - Affaire Simone Gbagbo gâte les musulmans : "Si Simone Gbagbo a suffisamment d'argent, dites-lui d'aider les orphelins et les veuves de la guerre de 2002 à 2011"

Si Simone Gbagbo a suffisamment d'argent, dites-lui d'aider les orphelins et les veuves de la guerre de 2002 à 2011. Car c'est sous la gouvernance du FPI que des milliers d'ivoiriens ont été assassinés par des rebelles venus du Nord du pays (Zone musulmane).



Si elle est devenue amnésique, beaucoup d'Ivoiriens se souviennent encore de tous ces crimes. Par ailleurs, Simone Gbagbo viole la loi de la laïcité républicaine. En sa qualité de femme de gauche et de surcroît socialiste, elle devrait respecter le combat historique de la laïcité pour lequel des hommes et des femmes de gauche sont morts en France.



Ou alors, comment peut-on distribuer des dons aux musulmans et ignorer les animistes et les chrétiens de Côte d'Ivoire ? C'est l'État Côte d'Ivoire qui paie chaque année des milliards aux croyants musulmans pour aller à la Mecque. Cette façon de faire de la politique ressemble à du populisme ou à du clientélisme notoire. Notre opposition n'a pas de projet, et se cache derrière la distribution des paniers de vivres comme programme de société...



Liadé G