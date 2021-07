Côte d'Ivoire : Affaire "Le retour de Gbagbo est aussi le fruit de l'accord d'Alassane Ouattara" : Simone Ehivet se contredit et ses sorties manquent de bon sens

En 2020 , Simone ne reconnaissait pas le pouvoir ou le 3ème mandat de Ouattara. C'est elle qui a prononcé pour la première fois le mot CNT qui a malheureusement occasionné plus de 85 morts dans le pays. Un jeune lycéen a été décapité par des individus, sa tête avait été transformée en ballon de football. Plusieurs personnalités ont été arrêtées, mais l'iniatrice du mot d'ordre n'a pas été inquiétée Quelle est cette justice de deux poids deux mesures !



Simone a refusé de participer aux législatives parce qu'elle ne se reconnaissait pas dans l'élection de Ouattara. Aujourd'hui, c'est la même Simone qui veut attribuer le retour triomphal de Gbagbo à Ouattara.

Non, madame ! Laurent a imposé son retour à Ouattara qui n'était pas d'accord avec la date du retour de Gbagbo sur sa terre natale. Des partisans de Gbagbo ont été blessés à balles réelles , et pendant ce temps Simone était escortée par le commissaire Kouyaté du même pouvoir.

Simone serait en complicité avec le même pouvoir, pour étouffer la popularité de Woody ? Dites à Simone qu'elle a échoué.



Gbagbo n'a jamais été amnistié par Ouattara, alors que Simone a été amnistiée par le pouvoir dictatorial d'Abidjan. Gbagbo est un homme libre, Simone ne l'est pas. Ouattara contrôle les mouvements de Simone. C'est une prisonnière ambulante et soumise. C'est Ouattara qui a empêché le transfèrement de Simone à la CPI. Elle est redevable à Ouattara. Politiquement elle est limitée.



Gbagbo n'est pas un homme complexé. Une révolutionnaire ne livre pas ses camarades à l'ennemi qu'on combat. C'est une hérésie.



Simone n'atteint pas pas la popularité de Gbagbo. Gbagbo est un esprit , Simone ne l'est pas.



Voilà une femme qui a rencontré un dieu bizarre en prison, et qui lui aurait dit de prier pour Ouattara.



Question de moralité : Simone a-t-elle divorcé avec le même dieu ? Pourquoi le bourreau des Ivoiriens est pardonnable et pas également une injure publique ?



Simone serait-elle dans un deal dangereux avec le pouvoir ? Il y a anguille sous roche.



Liadé G