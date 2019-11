Côte d’Ivoire - Affaire ‘’ Faso Attiéké’’ : Après la vive protestation du gouvernement ivoirien, voici la réaction du Burkina Faso

Selon Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du commerce et de l'industrie « L'appellation "Attiéké" a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) sous la forme d'une indication géographique protégée. La cérémonie de reconnaissance de cette IGP a eu lieu le samedi 23 novembre 2019 en marge de la 5ème édition du SARA en ma présence, en celle du DG de l'OAPI et en celle du représentant de l'Agence Française de Développement (AFD).

Cette appellation ne peut être associée à un autre pays, au risque de créer une confusion dommageable pour la Côte d'Ivoire. Nous élevons une vive protestation contre l'utilisation de ce nom lors d'une cérémonie de récompense sans l'accord préalable des autorités ivoiriennes compétentes et celles de l'OAPI."



À la Suite de cette protestation, le ministère burkinabè du commerce, de l'industrie et de l'Artisanat (MCIA) a tenu à faire une mise au point.

Ci-dessous l’intégralité de son communiqué



Dans le cadre de l’organisation à Abidjan de la Cinquième Édition du Salon de l’agriculture et des ressources animales (SARA), une entreprise burkinabè dénommée "Faso Attiéké" a reçu le prix Castel, d’une valeur de dix (10) millions.

Cette distinction décernée le vendredi 22 novembre 2019, à Madame Florence BASSONO/KABORE a suscité de vives réactions et agité les réseaux sociaux dans nos deux pays respectifs(le Burkina et la Côte d'Ivoire). Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat (MCIA) qui a contribué au séjour de la promotrice à Abidjan via l’Agence pour la promotion et le financement des PMI-PME (AFP/PME), salue cette performance qui est un élan supplémentaire pour l’entreprise distinguée.



Le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat accompagne de nombreux promoteurs dont Mme BASSONO au niveau national dans la certification et/ou la sécurisation de leurs actifs immatériels (nom commercial, marque, design…) à travers l’Agence burkinabè de normalisation et de la métrologie (ABNORM) ou auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

La structure dont madame BASSONO a la charge a procédé au dépôt d’une demande d’enregistrement de «FASO ATTIEKE » comme nom commercial, le 10 juillet 2011 sous le N°5201208261, au compte du Groupement de transformation des produits agricoles "GTPA WENKUNUNI". "Faso Attiéké" a donc fait l’objet d’enregistrement sous forme de nom commercial sous le N°91081 par arrêté d’enregistrement N°12/08984 du 21 décembre 2012 et publié dans le Bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) N°4 NC/2012 de l’OAPI. Loin d’une usurpation ou intention malsaine, le GTPA WENKUNUNI dans le cadre de la mise en œuvre de son projet a jugé nécessaire d’une part de se distinguer de la concurrence par la création de "Faso Attiéké" comme nom commercial et d’autre part pour se prémunir de la concurrence déloyale et sécuriser ses investissements à travers la protection dudit nom commercial auprès de l’OAPI.

Le MCIA tient cependant à préciser que l’Attiéké n’a pas fait l’objet de labellisation par le Burkina Faso; le fait qu’une entreprise de droit privé burkinabè protège le nom commercial ( Faso Attiéké) de son produit n’équivaut pas à une labellisation de Attiéké ni par elle ni par le pays d’origine de son entreprise. Par ailleurs, le MCIA tient à rappeler à l’opinion que dans le dans cadre de la promotion et de la valorisation des produits de notre terroir, un projet pilote de labellisation de quatre (4) produits nationaux (pagne tissé Faso Dan Fani, Chapeau de Saponé, Beurre de Karité et les produits de cuirs et peaux de Kaya) a été initié en 2018 et est en cours de réalisation.

A cet effet, plusieurs actions ont été déjà réalisées parmi lesquelles nous pouvons citer la conception et la protection du Label Faso Dan Fani auprès de l’OAPI, l’adoption d’un décret N°2019-0727/PRES/PM/MCIA/MINEFID/MEEVCC/MCAT/MRAH/MAAH du 11 juillet 2019 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité national des indications géographiques et des marques collectives (COMACIG), la prise d’arrêté N°2019-00398/MCIA/SG du 6 novembre 2019 portant nomination de membres du Conseil d’orientation du COMACIG.



