Côte d'Ivoire. Acquittement de Gbagbo : un camouflet pour la justice internationale

Un peu moins de trois ans après le début de leur procès, Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d’Ivoire [2000-2010], et Charles Blé Goudé, dirigeant du mouvement des Jeunes Patriotes, viennent d’être acquittés par la Cour pénale internationale (CPI), qui a ordonné leur remise en liberté [ils restent toutefois en détention, en attendant l’examen de l’appel de la décision. Laurent Gbagbo est détenu depuis sept ans].Tous deux étaient sous le coup de quatre chefs d’inculpation pour crimes contre l’humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécutions, durant le conflit qui a fait rage en Côte d’Ivoire de décembre 2010 à avril 2011. [Ce dernier était né du refus du président sortant de céder le pouvoir à son rival, l’actuel chef d’État, Alassane Ouattara.] Des manifestations contre le résultat des élections avaient éclaté, puis dégénéré en affrontements armés qui avaient fait plus de 3 000 morts.