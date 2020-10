Côte d’Ivoire - Aboisso : Pose de la première pierre du lycée professionnel d’Adaou

Le secrétaire d’Etat en charge de la formation professionnelle et technique, Brice Kouassi a procédé le vendredi 23 octobre 2020, à la pose de la première pierre du lycée professionnel de la ville d’Adaou. Pour l’occasion, il avait à ses côtés, Eugèe Aka Aoulé, ministre de la santé et de l’hygiène publique, par ailleurs, président du conseil régional d’Aboisso.



Selon le secrétariat d’Etat en charge de la formation professionnelle et technique, cette œuvre s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’accès et de la qualité de la formation en Côte d’Ivoire. Ce futur établissement et sera bâti sur une superficie de 20 hectares et assurera les formations dans les filières de l’agro-industrie.



Le lycée professionnel d’Adaou comprendra 16 bâtiments, parmi lesquels les bâtiments dédiés : à l’infirmerie, à l’atelier génie alimentaire, au génie industriel, à l’enseignement général (R+1), aux salles spécialisées, aux internats filles et garçons (300 places). D’autres bâtiments seront consacrés au réfectoire cuisine, à la bibliothèque, ainsi qu’aux logements des vacataires (16 chambres individuelles).



Ce centre d’apprentissage et d’encadrement aura une capacité d’accueil de 700 apprenants repartis dans les filières du contrôle qualité, de l’agro-alimentaire et de la transformation. L’ouvrage sera livré dans un délai de 18 mois et la réalisation du projet coutera la somme de six milliards FCFA.



J. Blagué