Dans ce lot de ces dealers qui ont l’imagination « fertile », il faut désormais citer l’indélicat O.T.A qui vient d’être appréhendé par les agents de la police nationale.

En effet, c’est en exploitant une information anonyme selon laquelle un individu se livrerait à la culture et à la vente de cannabis à son domicile situé à Angre- Gestoci, que les fins limiers de la Police des stupéfiants et des drogues commis à cette mission, vont élaborer une stratégie qui s’avère payante.



Monsieur OTA qui ne se doutait de rien et heureux de contempler le fruit de son travail sera cueilli le vendredi 6 novembre 2020 en sa résidence, par cette unité spéciale de la police affectée à la lutte contre les stupéfiants qui s’est rendue sur les lieux indiqués par l’informateur.

La perquisition de l’appartement du dealer a permis de découvrir à son balcon une dizaine de pots contenant des plants de cannabis. Interrogé l’indélicat âgé de 44 ans et se disant entrepreneur est immédiatement passé à table. Selon la police des stupéfiants, le cannabis découvert est d’une espèce rare.



Y. K