Côte d'Ivoire : À 11 mois des Élections - Le Premier Ministre Gon veut séduire les artistes

On peut le dire, l'actuel premier ministre ivoirien est lancé. Ahmadou Gon Coulibaly, potentiel candidat du Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix, veut prendre une longueur d'avance sur ses adversaires en investissant déjà le terrain.



Même si rien n'a encore été annoncé officiellement quant au choix de celui qui va conduire la destinée du parti au pouvoir, le premier ministre veut déjà montrer aux yeux des décideurs de son parti qu'il est celui qui est en contact avec la population. Après quelques tournées dans l'ouest et bien d'autres contrées du pays, Gon se rapproche depuis peu des hommes du monde des Arts et de la culture.



L'univers de la musique étant envahi par de nombreux jeunes, est l'une des cibles qui intéressent le probable candidat du parti au pouvoir. Raison qui explique son rapprochement de cet univers où il a commencé à poser des actes de gentillesse.



Des artistes du couper-décaler, rythme urbain par excellence qui draine du monde, bénéficient depuis la semaine dernière des largesses du" lion de Korogho". Ariel Sheney, l'actuel porte-étendard de cette musique urbaine, a reçu lors de son récent concert au palais de la culture, une bagatelle somme de 20 millions de francs CFA remis par le jeune ministre Mamadou Touré au nom de Gon Coulibaly.



Absent lors du concert pour raisons de calendrier chargé, le premier ministre s'est plié à quatre, cette semaine, pour recevoir la délégation des artistes "couper-decaler" venus lui dire merci pour son geste.



À en croire une source bien introduite, le donateur a profité de cette visite de ces " nouveaux chouchous" pour faire des promesses de dons à d'autres chanteurs. Dans la même veine, le Djely Théâtre de Gbi De Fer, qui célèbre ses 25 ans de carrière le 16 novembre prochain, n'a pas été oublié. Les acteurs ont pu bénéficier du soutien du premier ministre.



Une campagne de séduction du monde des arts et de la culture diversement appréciée et qui n'ecarte d'ailleurs pas les craintes de voir d'autres candidatures qui, semble-t-il, se profilent a l'horizon au sein du même parti.

En attendant que le coup de sifflet du match retentisse, on peut dire que celui que beaucoup d'Ivoiriens jugeaient trop "fermé" commence à nettoyer son terrain pour sa victoire.



José TÉTI, Correspondant permanent à Abidjan