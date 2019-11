Côte d'Ivoire - 9e Édition du Festica : Le Ministre Hamed Bakayoko s'engage pour la réussite du Festival d'Abobo

Une édition qui va démarrer les 23,24, et 25 Décembre d'abord par une conférence publique sur le thème suivant : Non à l'immigration clandestine, ensuite une opération coup de balai et des campagnes de sensibilisation sur la drogue, l'alcool, l'autonomisation de la femme etc. Et ce, avant d'entrer dans la phase festive les 29, 30 et 31 décembre à travers un giga concert qui verra la participation de plusieurs artistes chanteurs nationaux et internationaux, au rond-point de la Mairie d'Abobo.



Les actions sociales ne sont pas oubliées. Et c'est la grande innovation pour cette neuvième édition. Selon Kunta Mader, "grâce à la Lonaci, partenaire du Festina, cette année une école de la Commune va bénéficier de tables bancs pour permettre aux élèves d'apprendre dans de bonnes conditions."

L'initiateur du festival compte sur la participation et mobilisation massive de la population d'Abobo pour la réussite de cette fête.

La communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire est l'invitée spéciale de cette 9e édition.



José TÉTI, Correspondant permanent à Abidjan