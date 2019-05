Côte d’Ivoire : 81 milliards de F CFA pour les familles impactées par le quatrième pont d’Abidjan

L’État semble vouloir parler le même langage avec les Ivoiriens dont les biens ont été détruits dans le cadre des travaux du quatrième pont d’Abidjan, qui reliera la commune de Yopougon à celle du Plateau. Le gouvernement a ainsi revu à la hausse le montant des dédommagements et des indemnisations, désormais budgétisé à hauteur de 81 milliards de Francs CFA (environ 123,5 millions d’euros), a annoncé le 7 mai Pierre Dimba, le directeur général de la société d’État Ageroute, qui assure la maîtrise des travaux. Les premières évaluations des dédommagements, annoncées lors du lancement des travaux par Amédée Koffi Kouakou, le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, étaient de 39,1 milliards de F CFA.Ce nouveau montant des dédommagements a notamment été permis par de nouvelles études. Quelques jours plus tôt, des voix s’étaient élevées pour protester contre la lenteur du processus de dédommagement et la faible indemnisation des locataires et propriétaires.