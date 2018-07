Côte d’Ivoire: 60,14% de taux national d’admission au BEPC (Officiel)

Les résultats de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2018 publiés, mardi en fin de matinée, enregistrent un taux national d’admission de 60,14% contre 60,08% en 2017, a appris APA de source officielle, dans la capitale économique ivoirienne.



L’information a été donnée par Mariam Nimaga-Dosso, Directeur des examens et concours (DECO) au ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces résultats seront disponibles dans les 677 centres du pays dans l’après-midi.



Selon Mme Dosso, « aucun incident significatif n’a entaché le déroulement » de cet examen. Mme Dosso a indiqué que les candidats « disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leur centre respectif».



Les résultats du jury spécial de réclamation, a ajouté Mme Dosso, seront proclamés le mardi 10 juillet prochain.



Les épreuves orales du BEPC se sont déroulées du mercredi 06 au samedi 09 juin 2018 avec 376 819 candidats en lice, suivies de la phase écrite du 12 au 15 juin dernier.



Ces résultats sont proclamés après ceux du Certificat d’étude primaire et élémentaire (CEPE) avec 83,57% d’admis. Ils interviennent également au moment où les candidats au baccalauréat affrontent depuis lundi les épreuves écrites.



APA