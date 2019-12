Côte d’Ivoire - 5ème AG de la grande famille Kindo-Kinda : Communion parfaite entre différentes générations

Parents, frères et sœurs et familles alliées « rattachés » aux Kindo et Kinda par un quelconque lien, se sont déplacés massivement ce samedi, pour être témoins de l’évènement.



Le décor de cette cérémonie est planté par Kindo Tasséré, président du comité d’organisation de la cinquième édition de l’assemblée générale de la grande famille Kindo-Kinda. « Cette initiative est d’autant plus importante et nécessaire pour les générations à venir, qu’aucun sacrifice n’est vain pour la GFK », a déclaré Kindo Tasséré, mettant ainsi en exergue, toutes les difficultés rencontrées pour organiser cette édition.



Prenant la parole, Kindo Issaka, représentant les sages de la grande famille Kindo et Kinda, a tenu à remercier particulièrement le président El Hadj Kindo Harouna et son bureau, qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette rencontre, après celles de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Réo dans la région de Koudougou, et de Ouahigouya.



Pour M. Kindo Issaka, « la mise sur pied de la grande famille Kindo et Kinda a pour objectif essentiel, de réunir les fils et filles de cette même famille d’où qu’ils se trouvent, en vue de la valoriser et de la consolider à travers les liens familiaux, afin de promouvoir la solidarité, gage de son progrès », a-t-il indiqué. Par ailleurs, il invite les initiateurs du projet regroupant les Kindo et Kinda à œuvrer davantage à la consolidation du lien ombilical de cette grande et dynamique famille.



Cette cérémonie tous azimuts, oxygénée par des prestations artistiques du patrimoine musical burkinabè, a enregistré la présence d’une forte délégation venue du Burkina Faso, conduite par le président national de la grande famille Kindo et Kinda, El Hadj Kindo Inoussa, des frères Kindo Aboulaye, Kindo Yassia de Bouaké, ainsi que les frères Kindo venus des Etats-Unis.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan