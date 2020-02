Côte d’Ivoire - 3è édition du Lôdjoukrou festival : Environ 500.000 festivaliers attendus

Représentant à la fois le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et le ministre Patrick Achi, le ministre Emmanuel Essis Esmel est invité à prendre la parole en sa qualité de président de la cérémonie.

Pour Emmanuel Essis, président de l’association Obodjlou AF-OKR (OBAO), organisatrice de Lôdjoukrou Festival, la présence massive d’invités à ce festival, est un signal fort envoyé à ceux qui prédisent un lendemain incertain et tumultueux pour la Côte d’Ivoire, et qui pensent que « Nous ne sommes pas assez matures pour organiser dans la paix, les prochaines échéances électorales », a-t-il dénoncé.



À en croire le ministre, la présence des invités venus de tous les horizons démontre que les populations, quelques soit leurs origines, leurs ethnies, leurs conditions sociales, aspirent à vivre en paix, et s’acceptent sans aucune forme de discrimination.

Abordant le volet du festival, il dira que les deux précédentes éditions ont connu un franc succès, avec 50.000 festivaliers la première édition, et 350.000 festivaliers à la seconde édition. Pour l’actuelle édition, les prévisions des organisateurs se situent autour de 500.000 festivaliers. « Ce festival a pour objectif de présenter et de promouvoir le riche patrimoine culturel du peuple Adioukro », a-t-il indiqué.



Selon le ministre auprès du Premier ministre en charge de l’investissement privé, depuis 2018, des réflexions ont été menées pour rapprocher davantage le festival des objectifs pour lesquels il a été conçu. Ainsi, les recommandations issues du séminaire du Comité d’organisation de ce festival ont décidé de la dénomination du festival. Cette décision s’explique par la volonté d’intégrer au festival, les aspects culturels, culinaires, artistiques, sportifs et touristiques du peuple Adioukrou., en vue de renforcer les liens entre les populations du Leboutou et les autres localités de notre pays, et des pays frères. C’est pour cette raison qu’il a décidé de rebaptiser le festival, en le nommant désormais « Lôdjoukrou festival international de la culture Adjoukrou ». Ainsi, cette année, sont invités à présenter des tableaux culturels, deux danses très importantes du ‘’Poro’’ et de Sikensi.