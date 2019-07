Côte d’Ivoire : 3 millions FCFA pour exploiter un drone civil

« Nous étions confrontés à une demande très forte, et nous avons constaté une forte utilisation des drones par certains acteurs. Il était donc important d'encadrer ce secteur en plein essor d'où la mise en place de la réglementation qui est le RACI 3009 », a confié Docteur Koffi Konan sous-directeur des opérations Aérienne à l'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire (ANAC), à BBC.

Selon ce responsable de l’ANAC, « l’agrément pour la première année coûte 3 millions f CFA et l'ANAC assurant la supervision du détenteur de l'agrément à travers des inspections, autorise le renouvellement de l'agrément au taux de 1,5 million », a-t-il expliqué.

Pour les utilisateurs amateurs et professionnels de drone, le montant est trop élevé, et plaident pour que le législateur revoit le prix à la baisse. Quant à l'Association des utilisateurs professionnels de drones de Côte d'Ivoire, présidée Marouane Jebbar, elle souhaite « la création d’une plateforme d'échange avec les startups pour permettre à cette réglementation de mieux cadrer avec leurs activités », rapporte ce canard.

Par ailleurs, Armand Breh, co-fondateur de Studio Making-On, une entreprise de production audio-visuelle, rappelle les avantages de l’avènement des drones. « Les plans aériens par hélicoptère avant l'apparition des drones étaient onéreux : en moyenne 800.000 f CFA les 30 minutes. Or avec ce même montant on peut s'acheter un drone et réaliser des plans de meilleurs qualités », a indiqué cet opérateur économique.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE