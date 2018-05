Côte d’Ivoire : 150 condamnations pour les crimes post-électoraux

Les procédures judiciaires sur les crimes de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire ont abouti à la condamnation de 149 personnes, à l’issue de 30 procès, a annoncé la justice ivoirienne, donnant pour la première fois un bilan.“La Cour d’appel d’Abidjan a organisé, de 2012 à 2018, 30 procès concernant 182 accusés, dont 149 ont été condamnés à des peines allant de cinq ans de prison à l’emprisonnement à vie”. “33 personnes ont été acquittées”, précise un communiqué du procureur général Léonard Lebry daté de mercredi et transmis, hier, à l’Afp.C’est la première fois que la justice ivoirienne dresse un bilan de l’action judiciaire sur les crimes de la crise post-électorale qui a fait 3000 morts et de nombreuses atrocités parmi les civils, en cinq mois de combats, après les résultats contestés de la présidentielle de 2010.Mardi, dix organisations ivoiriennes et internationales de défense des droits de l’Homme avaient publié une lettre ouverte au président ivoirien Alassane Ouattara, fustigeant “une justice à l’arrêt” sur ces crimes. “Sept ans après les graves crimes commis en Côte d’Ivoire, les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue”, ont plaidé les Ong.