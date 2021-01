Côte d’Ivoire : Me Affoussiata Bamba crache ses vérités à ceux qui ont lâché Guillaume Soro

Chers amis,

Ce qui caractérise le croyant lorsqu'il contracte un engagement, est sa capacité à le tenir, quels que soient les obstacles.

La Foi en l’Être Suprême commande que le fidèle s'en tienne à la parole donnée ou à sa signature.

C’est en cela qu’il sera reconnu comme une personne qui craint l’Éternel, une personne de parole, qui ne l’a renie pas parce qu’elle est dans la rectitude.

C’est également ainsi que l’on saura que cette personne est digne de confiance, qu’elle ne peut faire l’objet de marchandage, et enfin qu’elle ne peut aucunement être récupérée de quelque façon.

La croyance nous enseigne que quels que soient les aléas de la vie, Il faut demeurer en parfaite symbiose et harmonie avec soi !

C’est sur ces paroles que je vous souhaite de passer un pieux Djoumah !



Me Affoussiata Bamba Lamine