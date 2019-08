En effet, 9450 personnes vulnérables devraient bénéficier de ces kits composés essentiellement de pâtes alimentaires. Il s’agit notamment des orphelins, des enfants vulnérables et des personnes vivant avec le VIH-Sida. Selon Robert Beugré Mambé gouverneur du district d’Abidjan, cette action rentre dans le cadre de la vision du Président de la République qui a placé l’année 2019 sous le sceau du social, qui se traduit aussi par l’appui aux personnes vulnérables, handicapées et stigmatisées. Il n’a pas manqué de rendre hommage à toutes les ONG pour les actions menées en faveur des populations défavorisées.



Par ailleurs, le gouverneur a annoncé que dans les prochains mois, le district sera encore actif pour apporter des financements aux jeunes dans le cadre du prix Alassane Ouattara d’une valeur de 200 millions FCFA, pour aider les jeunes qui ont des projets, mais qui manquent de financements, à réaliser leurs rêves.

« Nous voulons par ces actions, accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté », a indiqué Robert Beugré Mambé.



Quant à Mme Yvonne Belemgnegré, secrétaire générale de la fondation ‘’N’nan Fatouma Sanogo’’ pour la veuve et l’orphelin, intervenant au nom des bénéficiaires, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit du président de la République et du ministre gouverneur.



Il faut rappeler que cette cérémonie intervient quelques jours après la campagne de soins médicaux gratuits initiée du 30 juillet au 2 Août derniers par le district autonome d’Abidjan. Cette opération avait enregistré 10.500 personnes prises en charge.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE