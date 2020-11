Résumé de la conférence de presse animée ce dimanche 1er novembre 2020 par le président Pascal Affi N’guessan, porte-parole des partis et groupements politiques de l’opposition. Plateforme présidée par Henri Konan Bédié.



Les partis et groupements politiques de l’opposition :

- Ne reconnaissent pas l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020

- Invitent la communauté internationale à prendre acte de la « fin de mandat du président Ouattara »

- Appellent à la mobilisation des ivoiriens pour faire barrage à la « dictature » de OUATTARA.

- Appellent à l’ouverture d’une transition civile afin de créer les conditions d’une élection présidentielle transparente et crédible.

Dimanche 01 Novembre 2020.

Le président Pascal Affi N’guessan

Porte-parole de la plateforme de l’opposition