Côte d’Ivoire : Comment l'opposition peut-elle gagner les législatives, alors que les règles du jeu ne sont pas équilibrées ?

Une opposition insignifiante, inhumaine, désincarnée et vomie par le peuple.

Désabusés, dégoûtés, 4 ivoiriens sur 6 se seraient détournés de la politique pour des raisons diverses .

- Manque de cohérence ;

- Manque de Constance ;

- Manque de solidarité ;

- Une opposition qui est désinvolte aux malheurs des ivoiriens ;

- Une opposition qui vit sur l'ignorance du peuple ;

- Une Opposition qui défend que des intérêts familiaux ou personnels ;



Voici ce que dit Armand Ouégnin d'EDS à Bictogo du Rhdp : "Preparez-vous à nous laisser les clés du parlement"."On saura que c'est nous qui sommes majoritaires dans ce pays".



Comment Armand Ouégnin et l'opposition peuvent-ils gagner les législatives, alors que les règles du jeu ne sont pas équilibrées ?



Monsieur Armand Ouegnin d'EDS a-t-il oublié que les législatives se gagnent à partir d'un découpage équilibré ? Armand Ouegnin et son opposition ne sont pas représentés à la CEI et au conseil constitutionnel. Par quel artifice ou miracle va t-il obtenir la majorité au parlement ?

Pourquoi notre opposition avait-elle refusé d'aller à la présidentielle ?

"Le ridicule ne tue pas, mais met mal à l'aise. "



Liadé G.