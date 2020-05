Côte d'IVOIRE - État de santé du Premier Ministre Amadou Gon : violation du secret médical à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) Ambition Génération Consciente exprime son indignation

Les cadres, intellectuels et leaders d’opinions ivoiriens, réunis au sein du Think-Tank « Ambition Génération Consciente » présidé par Dr Moussa A. Kader DIABY, ont découvert avec stupéfaction une vidéo surréaliste publiée sur les réseaux sociaux par une cybercriminelle utilisant le pseudonyme "La Guêpe", le mercredi 13 mai 2020 à 21h58, dans le lien suivant :

https://www.facebook.com/107528717334355/videos/579613502677689/

Cette vidéo publiée à des fins diffamatoire et calomnieuse sur l’état de santé du Premier Ministre de l’Etat de Côte d’Ivoire, S.E.M Amadou GON COULIBALY, pour troubler l’ordre public en Côte d’Ivoire, a effectivement perturbé la quiétude d’une grande majorité d’ivoiriens en raison du contenu choquant des conversations téléphoniques supposées entre ladite cybercriminelle et l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière (Paris), puis la Clinique Bizet (Paris).

Plus précisément, la cybercriminelle, usant flagramment de faux en se faisant passer pour un proche parent du Premier Ministre de l’Etat de Côte d’Ivoire, S.E.M Amadou GON COULIBALY, a usé de tromperie pour obtenir en toute illégalité des informations violant gravement le secret médical et la protection des données concernant l’intervention de ces établissements hospitaliers.

Plus grave, la cybercriminelle, une fois en possession de ces informations privées et sensibles les a ensuite divulguées avec peu d’égards au public sur internet en totale violation de la loi sur la cybercriminalité, s’exposant ainsi à de lourdes sanctions.

Il est important de souligner que ces graves agissements ont clairement pour but de porter atteinte au sommet de l’Etat ivoirien en incitant à des troubles à l’ordre et à la sécurité publique.

Force est de constater qu’une frange importante de la population ivoirienne s’est sentie déshonorée par cette publication sur les réseaux sociaux.

Ainsi, Ambition Génération Consciente, dénonce publiquement ces actes punissables et invite le procureur de la République de l’Etat de Côte d’Ivoire à s’autosaisir afin que de tels actes ne restent pas impunis.

Pour terminer, Ambition Génération Consciente, Think-Tank de l’élite ivoirienne, par le biais de ses avocats entreprendra les démarches judiciaires utiles notamment en France et en Côte d’Ivoire pour donner une suite à cette affaire.



Fait à Paris le 14 mai 2020



Dr Moussa Abdoul Kader DIABY

Président du Think Tank

Ambition Génération Consciente (AGC)